Família tem carro furtado durante almoço em restaurante na zona oeste do Rio

Uma família teve o carro furtado enquanto almoçava em um restaurante no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro . O veículo, utilizado para o transporte de idosos e de uma criança com necessidades especiais, foi levado por criminosos, deixando a motorista, Érika de Matos, em estado de choque.

Érika conta que saiu do culto com a família e, aproveitando a proximidade, decidiram parar para almoçar em um restaurante da região. Ela estacionou o carro na Rua Ana Maria Niemeyer, próximo à Avenida das Américas, uma das principais vias do bairro. Ao retornar do almoço, a família percebeu que o carro havia sido furtado.

O carro era fundamental para Érika, pois ela o usava para levar os pais idosos e o filho autista a consultas médicas e outros compromissos essenciais. A vítima fez um apelo, pedindo que o carro seja devolvido ou que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato. O veículo não tinha seguro.

A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, o carro não foi localizado.