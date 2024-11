Familiares de Marielle e Anderson se emocionam após leitura da sentença que condenou réus

Familiares e amigos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes se emocionaram após o anúncio da condenação dos réus pelas mortes das vítimas no atentado em 14 de março de 2018.

A leitura da sentença pela juíza Lucia Glioche aconteceu no 4º Tribunal do Júri da Capital, no início da noite desta quinta-feira (31), após dois dias de julgamento.

O assassino confesso Ronnie Lessa foi condenado a 78 anos e nove meses de prisão. Já Élcio de Queiroz, que admitiu ser o condutor do veículo usado no crime, foi sentenciado a 59 anos e oito meses de reclusão.