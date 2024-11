Flagrante: Carro é roubado durante reportagem ao vivo da RECORD na zona norte do Rio

Um motorista teve o carro roubado durante uma reportagem ao vivo do "Cidade Alerta RJ" no bairro da Vila da Penha, na zona norte do Rio , na noite desta terça-feira (5).

O repórter Dennes Queiroz falava sobre os frequentes assaltos na rua Marco Polo quando foi surpreendido pela ação criminosa. Após o flagrante, os criminosos fugiram.

À RECORD, a vítima detalhou que foi rendida por, ao menos, seis bandidos em um carro e em uma moto. Além do veículo, os pertences do condutor também foram levados.

Cerca de quatro minutos depois, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Até a publicação da reportagem, não havia a informação se o veículo havia sido recuperado.