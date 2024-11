Governo federal e cúpula do RJ definem criação de grupo de trabalho para segurança

A reunião entre o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, e membros da cúpula do governo do estado do Rio de Janeiro , nesta terça-feira (29), definiu a criação de um grupo de trabalho com representantes das polícias Civil e Militar. De acordo com as autoridades, o objetivo é investigar o fluxo econômico das organizações criminosas.

O encontro foi marcado depois que um tiroteio entre traficantes do Complexo de Israel e PMs matou três inocentes e interditou a avenida Brasil, no último dia 24 de outubro. Segundo a corporação, os criminosos atiraram na direção de carros e ônibus para que os agentes recuassem.