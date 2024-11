Homem apontado como líder de grupo que falsifica Ozempic é preso na zona oeste do Rio

O homem apontado como líder de uma quadrilha que falsifica Ozempic foi preso no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . O medicamento é usado para reduzir os níveis de glicose no sangue.

Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão e 16 busca e apreensão. Segundo a polícia, um representante de uma farmácia fez a denúncia após encontrar várias caixas falsificadas do produto no estabelecimento.

Ele responderá por falsificação de remédio, associação criminosa, furto qualificado e lesão corporal grave.