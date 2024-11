Homem discutiu com pessoas em situação de rua antes de atear fogo nas vítimas

O homem que ateou fogo em pessoas em situação de rua em Botafogo, na zona sul do Rio, na última sexta-feira (18), teve uma discussão com as vítimas dez minutos antes de cometer o crime.

Segundo testemunhas, o agressor também vive nas ruas e conhecia as vítimas. Uma delas chegou a queimar o braço no ataque. Já o cachorro que estava no local também ficou ferido.

Horas depois, o homem retornou e provocou um novo incêndio. Desta vez, os pertences das vítimas foram destruídos pelo fogo.

A polícia tenta identificar o criminoso responsável pelo ataque. Ele é investigado por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, incêndio e por maus-tratos a animais.