Homem é agredido e roubado na calçada de condomínio em Copacabana; grupo tinha seis menores

Um homem foi agredido e roubado ao chegar em casa em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro . Seis assaltantes eram menores de idade. Imagens da câmera de segurança do prédio flagraram o momento do crime. A vítima ainda tentou se defender.

Horas depois, o morador usou o aplicativo de rastreio do celular. Ele avisou aos policiais e os agentes foram atrás do bando, porém os bandidos não foram encontrados. O homem foi orientado a fazer o registro policial e, no meio do caminho, encontrou o grupo e avisou novamente aos policiais.

Ao todo, nove jovens foram conduzidos à delegacia e oito deles foram reconhecidos pela vítima. Dois eram maiores , seis eram menores. Os maiores foram indiciados por roubo, corrupção de menores e lesão corporal. Um dos adolescentes já tinha um mandado de busca e apreensão pendente.