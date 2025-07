Homem é atacado com facada no peito após ter casa invadida e incendiada no RJ

Um homem de 62 anos foi atacado com uma facada no peito após ter a casa invadida e incendiada no Rio de Janeiro . Genário Bandeira dos Santos foi socorrido e levado ao hospital, mas já recebeu alta. Segundo familiares da vítima, o agressor seria o cunhado que agiu motivado pela descoberta de uma suposta traição. O caso é investigado pela Polícia Civl, e o suspeito ainda não foi localizado.



