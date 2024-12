Homem é morto a tiros durante ataque de traficantes em Rio das Pedras, na zona oeste

Um homem foi morto por traficantes do Comando Vermelho durante uma tentativa de invasão à comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio , na noite de quinta-feira (28). Francisco Batista da Silva, de 41 anos, estava num bar no momento em que foi atingido. Uma segunda pessoa também foi ferida e socorrida para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Segundo testemunhas, o alvo dos criminosos era um miliciano da região que estava no estabelecimento. No entanto, ele conseguiu fugir. O patrulhamento foi reforçado na localidade.