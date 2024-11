Homem é preso após atacar adolescente com faca em Niterói

Um homem de 24 anos foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , por atacar um adolescente de 17 anos com uma faca. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A vítima sofreu cortes no pescoço e na mão.

Emerson dos Santos Maranduba negou a autoria do crime. Mas, ao ser confrontado com as imagens, alegou legítima defesa. O suspeito já tinha antecedentes criminais. Agora, ele vai responder por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).