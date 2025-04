Homem é preso em Niterói por extorquir idoso com a ajuda da amante

Um homem foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , por suspeita de extorquir um idoso de 79 anos com a ajuda de sua amante. O golpe causou um prejuízo superior a R$ 100 mil durante um ano.

Francisco Neto de Oliveira apresentou a comparsa ao idoso, que passou a se relacionar com a vítima e a pedir dinheiro com diversas desculpas. O senhor se apaixonou pela golpista e até brigava com parentes por causa da mulher.