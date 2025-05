'Homem íntegro' diz vizinho sobre idoso que morreu após assalto em casa no RJ

Um idoso morreu após sua casa em Queimados, na Baixada Fluminense , ser assaltada na última segunda-feira (6). Valmir do Monte Perario, de 81 anos, foi surpreendido por um criminoso em sua casa, com sua esposa rendida, após voltar da farmácia. Ele chegou a ser socorrido por vizinhos e levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, mas não resistiu. O assaltante fugiu com pertences da casa. Segundo o filho da vítima, Guilherme Perario, o bandido exigia um cofre.

A polícia acredita que Valmir sofreu um ataque cardíaco devido ao estresse.

A 55ª DP (Queimados) investiga o caso para identificar e prender o autor do crime.

