Homem procurado por 'saidinhas de banco' é preso na Baixada Fluminense

Vinícius dos Santos e Sampaio, de 26 anos, foi preso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , pela Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos). O homem foi encontrado por policiais que foram checar uma denúncia de agressão a uma companheira e descobriram um mandado de prisão contra ele pelo crime de roubo. Vinícius agia principalmente nos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Segundo as investigações, os alvos do suspeito eram estabelecimentos comerciais e pessoas que faziam saques em agências bancárias. O homem havia recebido indulto de Natal no ano passado e não retornou à cadeia após a liberação.