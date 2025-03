'Houve erro de execução', diz delegado sobre pilastra que causou morte de menina no Rio

O laudo pericial revelou que a pilastra que atingiu Maria Luisa , de 7 anos, estava fixada com apenas 3 cm de profundidade, quando a norma exige pelo menos 10 cm para garantir segurança.

O delegado Alan Luxardo, responsável pela investigação, afirmou que houve um erro grave na execução. No entanto, outras possíveis falhas ainda são apuradas.

O documento indica que o condomínio, construído há cerca de 15 anos, já passou por reformas devido ao aspecto preservado. O delegado ainda investiga em que momento o pilar foi colocado no espaço de lazer.

A polícia vai ouvir funcionários da construtora, incluindo os responsáveis pela construção do edifício. Os investigadores já solicitaram também o projeto original e as plantas da obra.