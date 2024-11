Idoso agredido por vizinho por causa de uma manga recebe alta após passar por cirurgia

O idoso agredido por um vizinho no Recreio dos Bandeirantes , na zona oeste do Rio , recebeu alta após passar por uma cirurgia no rosto. Segundo a filha da vítima, Luis Carlos Melo, de 77 anos, sofreu fraturas em diversas partes do corpo, inclusive no nariz, além de lesões nos ombros.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeito deu uma rasteira e chutes na vítima. Tesmunhas afirmaram que as agressões começaram por causa de uma manga. O agressor foi preso em flagrante.