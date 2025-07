Um incêndio atinge o Complexo da Penha, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira (16). O fogo começou em um terreno baldio e avançou em direção a residências na área. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!