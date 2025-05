Investigação acusa Celsinho da Vila Vintém de fazer aliança inédita com rivais; entenda

Celsinho da Vila Vintém voltou à cadeia após ter ganhado liberdade em 2022. Desta vez, ele é acusado pela polícia de fazer uma aliança inédita com criminosos rivais no Rio de Janeiro . De acordo com a investigação, o acordo visando o lucro da facção liderada por ele abriu caminho para a expansão do Comando Vermelho.

Segundo a polícia, a milícia de Boto deixou o grupo de Celsinho vender drogas em comunidades de Curicica, na zona oeste. Para manter a política de boa vizinhança, ele teria deixado o CV usar áreas de Realengo, na mesma região, como bases operacionais para dominar territórios de Santa Cruz.