Jovem grávida é agredida pela mãe e padrasto no Rio; casal afirma que filha cancelou o Bolsa Família

Uma jovem, que está grávida de três meses, foi agredida e ameaçada pela mãe e pelo padastro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Evelyn Vianna afirmou que o padastro disse que ia esfaquea-la se ela não entregasse os dois celulares da vítima. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que a mãe agride a filha com tapas e socos no rosto. Em outros registros, o casal foi até o trabalho do pai de Evelyn para ameaçá-lo.

Segundo a vítima, a briga foi motivada pelo Bolsa Família. A mãe recebia o auxílio pela jovem e o irmão há 14 anos, mas a assistência governamental foi cancelada recentemente. Ela acredita que Evelyn que cancelou o auxílio, mas a jovem nega.

O caso foi registrado na delegacia de Campos Elísios como roubo e lesão corporal.