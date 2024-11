Jovem perde Enem após ter mochila com documentos roubada por flamenguistas no Maracanã

O estudante Thierry Muniz Soares, de 17 anos, perdeu a prova do Enem neste domingo (3) após ter a mochila com os documentos roubada por torcedores do Flamengo, na região do Maracanã, na zona norte do Rio . Segundo o menino, a bolsa foi arrancada de suas costas por ter as cores do Fluminense.

À RECORD, o adolescente contou que faria o vestibular no CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica), que fica no bairro, e foi abordado ao passar pela avenida General Canabarro. A via fica a poucos metros do estádio do Maracanã, onde o Rubro-Negro enfrentou o Atlético-MG pela final da Copa do Brasil.

O pai chegou a levar uma cópia autenticada da identidade, mas mesmo assim não conseguiu que o filho realizasse o exame. Agora, os dois tentam entrar em contato com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para que uma segunda chamada seja aplicada.