Mais dois corpos são abandonados perto da CDD e da Gardênia; número de mortos sobe para 8

Mais dois corpos foram abandonados perto da Cidade de Deus e da Gardênia Azul nesta quinta-feira (14). O número de mortos subiu para oito após uma operação nas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro, na quarta (13). O policiamento foi reforçado na região.

Na Gardênia, a explosão de uma granada deixou um catador de recicláveis ferido. Ele está internado e tem o quadro de saúde estável.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!