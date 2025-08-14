Mais dois corpos são abandonados perto da CDD e da Gardênia; número de mortos sobe para 8
As comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro foram alvo de uma ação policial na quarta-feira (13)
Mais dois corpos foram abandonados perto da Cidade de Deus e da Gardênia Azul nesta quinta-feira (14). O número de mortos subiu para oito após uma operação nas comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro, na quarta (13). O policiamento foi reforçado na região.
Na Gardênia, a explosão de uma granada deixou um catador de recicláveis ferido. Ele está internado e tem o quadro de saúde estável.
