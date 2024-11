Morador da Baixada Fluminense é encontrado morto em Foz do Iguaçu, no Paraná

Ivanildo Constantino da Silva, de 34 anos, morava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas há quatro meses havia se mudado para Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi encontrado morto em um Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele estava em uma área aberta, sem documentos ou marca de violência. A polícia acredita que ele foi até o local pedir socorro. Em um vídeo, um vigilante da região pedia ajuda ao ver um homem correndo descontrolado.

Ivanildo havia conseguido um emprego na área de construção civil e morava no alojamento da empresa. Segundo a mãe de Ivanildo, ele afirmou a ela que não tinha sido bem recebido no Paraná e que pretendia voltar ao Rio de Janeiro em dezembro.

Além disso, o aparelho celular usado pelo rapaz foi entregue à família formatado, com todas as informações apagadas. Também entregaram um telefone azul, que não seria de Ivanildo.

A família não consegue fazer o enterro do rapaz porque o documento emitido pela polícia do Paraná não foi aceito no IML de Duque de Caxias.

Segundo a Polícia do Paraná, Ivanildo invadiu um batalhão durante a noite e morreu de causas naturais. Não havia sinais de violência no corpo dele. Sem documentos, ele foi levado ao IML como morador de rua. Ainda de acordo com a polícia, não há indícios de crime.