Moradores caminham em meio ao esgoto após enchente em Curicica, na zona oeste do Rio

Moradores da rua Vila Aurora tiveram que andar em meio à água de esgoto após a forte chuva que atingiu Curicica, na zona oeste do Rio , na manhã desta quarta-feira (13).

Ao caminhar pelo local, as casas com piso acima do nível da via revelam um problema crônico: quando o rio que corta o bairro transborda, a vizinhança sofre. Quem vive na localidade afirma que as enchentes são recorrentes e acontecem em poucos minutos de chuva.

À RECORD, uma idosa revelou que precisou abandonar o térreo da casa e construir um segundo andar para não perder os móveis e eletrodomésticos. Em outro temporal, jacarés foram flagrados em meio a água.