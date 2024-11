Moradores denunciam rotina de violência e medo na Vila da Penha, na zona norte do Rio

Moradores de Vila da Penha, na zona norte do Rio , denunciam a rotina de violência na região. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam que os roubos de veículos tiveram um aumento de quase 90% na localidade, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Uma das ações aconteceu à luz do dia, na rua do Trabalho, no início da tarde da última segunda-feira (10). Bandidos em dois veículos roubaram o carro de um motorista que passava pela via. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime.