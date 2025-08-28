Moradores do Complexo da Pedreira vivem momentos de terror durante guerra entre facções rivais

Um intenso tiroteio ocorreu no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro . Durante a madrugada e ao longo do dia seguinte, moradores enfrentaram momentos de terror devido aos confrontos entre traficantes rivais das facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Os criminosos invadiram residências em busca de adversários e causaram danos significativos às propriedades locais.

A região conhecida como Bairro 13 foi um dos focos principais dos conflitos armados. Marcas de balas foram encontradas nas paredes dos prédios e até mesmo um transformador foi danificado pelos tiros. Vários carros tiveram os para-brisas destruídos.

Além disso, drones utilizados pelos criminosos lançaram granadas sobre a área residencial, causando mais estragos ao atingir tubulações de água e janelas das casas próximas. Em resposta à escalada da violência, blindados da Polícia Militar foram enviados para reforçar a segurança local.

