Morte menina atingida por pilastra em condomínio é investigada como homicídio culposo

A morte da menina Maria Luísa, atingida por uma pilastra em um condomínio no Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro, é investigada pela polícia como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A estrutura cedeu quando a vítima brincava com outras crianças em uma área de lazer do prédio.

Os peritos que estiveram no local do acidente e analisaram a pilastra de concreto revestida de madeira. Não foi encontrado qualquer estrutura que pudesse sustentar a coluna.

Segundo moradores, a colocação da esteira foi uma obra pequena. A reforma foi encabeçada pelo síndico do prédio e feita pelos próprios funcionários da manutenção. Porém, não teria autorização dos condôminos nem aval de engenheiros.

O delegado Alan Luxardo apura se houve algum erro no projeto, na manutenção ou na execução da estrutura.

