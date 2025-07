Motorista relata ameaças e passageiros em pânico durante sequestro de ônibus na zona norte do Rio

O bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, teve um dia de terror nesta terça-feira (15). Mais de 20 ônibus foram sequestrados para serem usados como barricadas na região em represália a uma operação policial no morro da Serrinha. Um dos motoristas abordados por criminosos relatou ter sido ameaçado por homens com rostos cobertos e armados com pedras. Rômulo Alves contou que os passageiros ficaram em pânico. Ele teve a chave arrancada do veículo antes de conseguir desembarcar.

Este foi o segundo dia de ações na Serrinha. A PM foi recebida a tiros na comunidade. No confronto, um bandido foi baleado. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil e um carregador. Os agentes também encontraram locais onde haviam seteiras e destruíram duas casas no alto da Serrinha, que eram usadas como esconderijo e ponto de apoio para criminosos.

O serviço do BRT também foi impactado na área. O comércio local fechou as portas. Moradores fizeram uma manifestação para pedir paz na comunidade. O patrulhamento foi intensificado na região.

