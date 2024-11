Mulher baleada quando voltava de hospital no Rio se recupera em casa

A mulher baleada no Méier, na zona norte do Rio , se recupera em casa após ficar internada por quase uma semana. Sara Regina Cardoso, de 28 anos, voltava do hospital onde a filha estava internada quando o carro da família foi alvejado. Ela foi atingida por dois tiros no intestino e precisou passar por uma cirurgia. À RECORD, a vítima disse acreditar que o veículo tenha sido confundido pela polícia com um automóvel usado por criminosos.