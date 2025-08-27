Mulher é procurada pela polícia após matar namorado a facadas por ciúmes em São João de Meriti
Jeová da Silva Pereira Junior, de 29 anos, ficou 11 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos
Uma mulher está sendo procurada pela polícia após matar o namorado, Jeová da Silva Pereira Junior, de 29 anos, a facadas em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes. Jeová foi hospitalizado e após 11 dias não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, a suspeita fugiu da região após a morte do homem. O caso está sob investigação da delegacia local, e a prisão preventiva deve ser solicitada em breve. Familiares e amigos da vítima protestaram por justiça no sepultamento.
