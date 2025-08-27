Mulher é procurada pela polícia após matar namorado a facadas por ciúmes em São João de Meriti

Uma mulher está sendo procurada pela polícia após matar o namorado, Jeová da Silva Pereira Junior, de 29 anos, a facadas em São João de Meriti, no Rio de Janeiro . O crime teria sido motivado por uma crise de ciúmes. Jeová foi hospitalizado e após 11 dias não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, a suspeita fugiu da região após a morte do homem. O caso está sob investigação da delegacia local, e a prisão preventiva deve ser solicitada em breve. Familiares e amigos da vítima protestaram por justiça no sepultamento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!