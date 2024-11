Mulher encontrada morta na zona oeste foi ameaçada por ex-marido da companheira, dizem parentes

Familiares de Andreza da Mata dos Santos, de 35 anos, afirmam que ela foi ameaçada de morte pelo ex-marido de sua companheira. A mulher foi encontrada morta dentro da casa onde morava em Cosmos, na zona oeste do Rio , no último sábado (26).

A vítima foi assassinada com golpes de faca na região do pescoço. Peritos da Polícia Civil estiveram no local do crime e descobriram que o celular de Andreza e a arma do crime não estavam no imóvel.

Em protesto e homenagem à mulher, parentes e amigos fizeram uma carreata até o cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na tarde desta segunda-feira (28).