Mulher morta dentro de casa no Para-Pedro tinha corte no pescoço

A mulher encontrada morta dentro de casa nessa segunda-feira (23) na comunidade do Para-Pedro, no Colégio, zona norte do Rio , estava com um corte na altura do pescoço, segundo as investigações.

Suelen Souza Leite, de 28 anos, morava sozinha e havia voltado de um pagode com colegas de trabalho. Familiares contaram que a vítima pediu um carro de aplicativo ao fim do evento e foi acompanhada por uma amiga até parte do trajeto. A partir daí, não se sabe o que aconteceu.

aqui!