Mulheres feridas em acidente de moto continuam internadas no RJ

As duas mulheres envolvidas em um acidente de moto no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro , permanecem internadas no Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região. Adriselem Silva Rocha, de 24 anos, está no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da unidade de saúde em estado grave. Já Aysa Carolina Rocha dos Santos, de 23 anos, precisou passar por uma cirurgia, mas está fora de risco. Ela está grávida e não tem previsão de alta.

O caso aconteceu na última terça-feira (6). As vítimas estavam a caminho do hospital porque Aysa havia sido baleada no olho. No trajeto, elas bateram na moto de uma patrulha do programa Segurança Presente.

Os policiais envolvidos no acidente também foram encaminhados ao hospital, mas já foram liberados. A 73ª DP (Neves) investiga as circunstâncias que levaram Aysa a ser baleada.

