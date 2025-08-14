Logo R7.com
Novo comandante da Guarda Municipal toma posse no Rio

Com mais de 30 anos de carreira e experiência em eventos internacionais na cidade, Itaharassi Bomfim Junior assume às vésperas da aposentadoria

Cidade Alerta RJ|Do R7

O novo comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro tomou posse na sede em São Cristóvão, na zona norte, com a presença do prefeito Eduardo Paes e do vice-prefeito Eduardo Cavalieri. Com mais de 30 anos de carreira e experiência em eventos internacionais na cidade, Itaharassi Bomfim Junior assume às vésperas da aposentadoria. Ele chega ao cargo em um momento de grande desafio para a instituição: parte dos agentes será armada para combater a criminalidade.

