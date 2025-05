Operações policiais no Rio de Janeiro descobrem desmanches e prendem traficantes

Durante operações no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro , policiais do Batalhão de Irajá removeram barricadas e apreenderam drogas e um rádio comunicador. Descobriram também um desmanche a céu aberto com peças de carros cortados.

Na comunidade Bandeira 2, em Del Castilho, também na zona norte do Rio, sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o tráfico. Drogas, pistolas e rádios transmissores foram confiscados para enfraquecer o tráfico local.

aqui!