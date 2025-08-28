Paciente está internado em estado grave após ser vítima de erro durante hemodiálise no RJ

um paciente renal crônico de 29 anos luta pela vida após um grave erro durante uma sessão de hemodiálise em uma clínica conveniada ao sistema público no centro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a família, Bruno Rodrigues Ventura dos Santos foi submetido acidentalmente à administração intravenosa de ácido peracético — substância usada para desinfecção de equipamentos. Bruno perdeu a consciência e está internado em estado grave. O caso foi registrado na delegacia.

