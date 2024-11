Pai e criança são baleados por bandidos na Carobinha, na zona oeste do Rio

Uma criança, de 6 anos, e um homem ficaram feridos durante uma tentativa de invasão à comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio , no último sábado. As vítimas estavam num carro. O motorista seguia com a esposa e os dois filhos para a casa da mãe quando criminosos atiraram contra o veículo. Ele foi atingido por dois tiros. Já a criança ficou ferida por estilhaços. Os dois foram levados para ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. O caso é investigado pela delegacia do bairro, a 35ª DP.

Testemunhas afirmam que traficantes do Comando Vermelho foram os autores dos disparos. Além de enfraquecer grupos rivais, a quadrilha pretende expandir os negócios na zona oeste do município.