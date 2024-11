Passageiro de aplicativo baleado na linha Amarela passa bem

O passageiro de moto de aplicativo baleado na manhã desta quarta-feira (27) durante uma tentativa de roubo na linha Amarela, na zona norte do Rio , passa bem. Otávio Garcia Neto, de 30 anos, está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

O tiroteio aconteceu por volta das 7h30. Quatro bandidos começaram um arrastão em uma das pistas da via. A primeira vítima foi uma médica, que também é policial militar. Ela conseguiu escapar, mas foi agredida com várias coronhadas.

Dos quatro bandidos envolvidos na ação, dois foram detidos por PMs e levados para a delegacia. Um deles é Gabriel Lima de Jesus, foragido da Justiça do Distrito Federal. O segundo envolvido é um menor de idade.