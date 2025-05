Pitbull causa pânico ao atacar crianças em escola municipal na zona oeste do Rio

Um pitbull invadiu a Escola Municipal Liberdade, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro , atacando seis crianças. As vítimas, que estavam no refeitório, foram rapidamente socorridas por professores que conseguiram conter o animal.

O corpo de bombeiros foi chamado e levou o pitbull para o centro de zoonoses da Prefeitura. As crianças feridas receberam atendimento na UPA João 23 e na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, logo tendo alta.

O caso está sob investigação da delegacia local e autoridades fazem um apelo por maior conscientização na guarda de animais ferozes.

