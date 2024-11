PM prende dois criminosos e apreende oito veículos em São Gonçalo (RJ)

A Polícia militar prendeu dois criminosos durante uma operação no morro do Castro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio , na manhã desta sexta-feira (1). Durante a ação, os agentes apreenderam oito veículos, uma pistola e um simulacro, além de rádios comunicadores e bloqueadores de sinal.

A atuação da PM faz parte da operação Torniquete, iniciada em setembro deste ano pelas polícias Civil e Militar, e tem o objetivo de reprimir roubos, furtos e receptações de carros em território fluminense.