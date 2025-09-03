Polícia Civil e MP prendem três membros de milícia que cobrava taxas de comerciantes em Queimados

Três pessoas foram presas em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público contra uma milícia em Queimados, no Rio de Janeiro , na última terça-feira (2). O ex-motorista do Conselho Tutelar, Paulo Alberto de Lima, é acusado de transportar milicianos e organizar reuniões entre eles. O policial Flávio Cordeiro Candreva foi preso por fornecer armas e tentar impedir prisões com informações privilegiadas. O grupo cobrava taxas de segurança de comerciantes e mototaxistas, usando um esquema de fachada com chaves Pix para os pagamentos. O chefe da organização criminosa continuava liderando a milícia de dentro da cadeia.



