Polícia Civil identifica criminosos envolvidos na morte de líder comunitária em Vargem Pequena

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte da líder comunitária Frauzinete Soares, de 53 anos, assassinada a tiros em fevereiro deste ano, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro .

Três criminosos foram indiciados: Christian de Souza Ribeiro, conhecido como Quiquito, e Luiz Fernando dos Santos, apelidado de Negão, estão entre os envolvidos no crime. Negão foi preso e confessou a execução, mencionando o traficante Gabriel da Silva Alves, o GB, como mandante.

As investigações revelaram a aliança entre milicianos e traficantes do Terceiro Comando Puro, que tentam impedir o avanço do Comando Vermelho na região de Vargem Pequena.

Frauzinete foi morta dentro de uma casa de festas de sua propriedade, e a polícia descobriu que os criminosos pretendiam também assassinar o filho dela. Apenas Negão está preso até o momento.

aqui!