Polícia Civil inaugura três novas delegacias na Baixada Fluminense

Três novas unidades da Polícia Civil foram inauguradas na Baixada Fluminense com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os roubos. As delegacias incluem a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a de Roubos e Furtos de Cargas, e a de Roubos e Furtos de Automóveis. Um total de 60 policiais e três delegados irão compor as equipes, atuando exclusivamente na região. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, os roubos de cargas na Baixada aumentaram 26% em 2025. O tráfico de drogas é responsável por 80% dos roubos de veículos e 90% dos roubos de cargas no estado. As delegacias trabalharão em conjunto, facilitando a troca de informações e a execução de operações coordenadas.



