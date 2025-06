Polícia Civil investiga morte do traficante 'Professor' no Complexo do Alemão

O criminoso Filipe da Silva Gregório, conhecido como "Professor" e integrante do Comando Vermelho, morreu no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro , com um tiro na cabeça. Sua amante, Gabriele Frazão, afirmou que ele estava embriagado e se matou durante uma discussão.

Após o incidente, a região teve a segurança reforçada. A Polícia Civil investiga as circunstâncias, enquanto o corpo de Filipe foi levado ao IML para perícia. Gabriele, que tem um filho de dois anos com Filipe, já prestou depoimento e é também investigada.

Traficantes do Comando Vermelho realizaram um interrogatório com Gabriele no local do fato, mas decidiram liberá-la após acreditarem em sua versão.

aqui!