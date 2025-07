Polícia Civil prende seis criminosos durante operação na Chatuba de Mesquita

Durante uma operação na comunidade da Chatuba, em Mesquita, no Rio de Janeiro , seis pessoas foram presas e dois menores foram apreendidos. A ação visou combater o tráfico de drogas liderado por Eliezer Miranda Joaquim, conhecido como Criam, que opera de dentro do complexo penitenciário de Japeri.

O objetivo era neutralizar a comunicação de Criam com o mundo exterior e conter o avanço do Comando Vermelho. Os agentes enfrentaram resistência dos bandidos e removeram cerca de 15 barricadas. Investigações apontam que os envolvidos participam de conflitos territoriais na região, como na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu.

aqui!