Polícia Civil recupera carga de chocolate avaliada em R$ 800 mil em galpão no Rio

A Polícia Civil recuperou uma carga roubada de chocolate, avaliada em cerca de R$ 800 mil, no galpão de uma empresa em Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro . A mercadoria estava junto de outros produtos adquiridos legalmente para dificultar a identificação dos itens roubados.

Apesar de estar regularizada, a empresa é suspeita de envolvimento na receptação de produtos furtados. O proprietário do galpão possui uma rede de lojas de venda de doces e comprava as mercadorias roubadas por preços abaixo do mercado.

A irmã do dono do galpão e gerente da empresa, Iracy Place Henriques, foi presa em flagrante por receptação e associação criminosa. O dono do depósito e mais duas pessoas envolvidas foram identificados pela polícia.