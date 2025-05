Polícia estoura central do crime que emitia boletos falsos no Rio; quatro pessoas são presas O esquema envolvia três núcleos que captavam pessoas para abrir contas bancárias e chantageavam as vítimas pela internet

Cidade Alerta RJ|Do R7 16/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 16/05/2025 - 14h42 ) twitter

