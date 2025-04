Polícia faz operação contra homem que vendeu franquias de empada e não entregou

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem que vendeu franquias de quiosques de empada, mas não entregou. O endereço fica num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio , nesta quarta-feira (2).

Segundo as investigações, Luiz Matias de Araújo, de 51 anos, se aproveitou do próprio negócio para atrair os compradores. Ao menos dez pessoas teriam sido vítimas do golpe, e o prejuízo passa de R$ 1 milhão.

Em depoimento, uma delas disse ter perdido R$ 300 mil na aquisição de duas unidades que seriam abertas em shoppings da Barra. Uma segunda vítima afirmou que o homem chegou a usar um cheque sem fundo para fazer o reembolso. Os investigadores acreditam que outras pessoas atuavam no esquema.