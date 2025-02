Polícia intercepta comboio e prende criminosos que estavam com 5 carros roubados no Rio

A polícia cercou uma quadrilha que estava com cinco carros roubados na linha Vermelha, altura da zona norte do Rio de Janeiro . Os criminosos estavam em comboio. Ao tentar fugir, um dos veículos capotou. Três homens foram presos e um menor acabou apreendido. Dois suspeitos conseguiram escapar.

As investigações apontaram que os criminosos seguiam para o Morro do Barbante, na Ilha do Governador, também na zona norte da cidade, para desmanchar os veículos roubados. A quadrilha possui um histórico de roubos e contava com uma rede de receptadores no Complexo da Maré.