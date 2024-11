Polícia investiga a denúncia de falso positivo para teste de HIV feito por laboratório

A Polícia investiga se houve negligência do laboratório PCS Lab - investigado após pacientes transplantados serem infectados pelo vírus - em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no caso de Tatiane Baracho , que recebeu um falso positivo para teste de HIV no nascimento da sua filha no ano passado.

A mulher foi impedida de amamentar o bebê e a recém-nascida também precisou tomar um coquetel de remédios contra a doença nas primeiras horas de vida. Segundo Tatiane, ela fez o exame duas vezes para confirmar. No segundo teste, os médicos a informaram que foi um positivo muito alto e ela precisou começar a tomar remédio para secar o leite.

Por meio de uma nota, o laboratório afirmou que os falsos positivos são comuns em gestantes, como mostram os estudos do Ministério da Saúde e que o último exame de Tatiane deu negativo.

Além disso, a PCS afirmou que o sistema mostra que o exame foi impresso 12 vezes pelas equipes da maternidade. O hospital disse que não comenta os prontuários médicos.

Na última terça-feira (15), Jaqueline Íris de Assis Bacelar , funcionária que assinou um dos laudos errados que não testavam HIV para os órgãos transplantados, se entregou à polícia. Ela não era biomédica e teria um registro profissional e diploma falsos.

As investigações apontam que em uma troca de mensagens com o responsável pela contratação de Jaqueline no laboratório, a comprovação da conclusão de curso é cobrada. Ela chegou a tentar se justificar por uma mensagem de áudio.

Depois, ela disse que esqueceu o documento na casa do pai. Em seguida, encaminhou um documento. A faculdade confirmou que o diploma era falso e que não foi emitido pela instituição. Em um vídeo nas redes sociais, ela se defendeu e disse que era supervisora administrativa.

Cleber de Oliveira Santos, que também trabalhava no estabelecimento, continua foragido. Um dos sócios e ginecologista do laboratório, Walter Vieira , foi preso nesta segunda-feira (14).