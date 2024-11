Polícia investiga caso de estrangeiros dopados com 'Boa noite, Cinderela' no Rio

A DEAT (Delegacia Especial de Atendimento ao Turista) investiga o caso de dois turistas — um norueguês e outro alemão — que levaram o golpe do "Boa noite, Cinderela", em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança do elevador do prédio onde os turistas estavam hospedados registraram o momento em que eles entraram no local com as duas mulheres suspeitas. Cerca de três horas depois, elas saem do local com bolsas que não carregavam antes. A polícia já identificou uma das suspeitas.

Após ser acionado pelo porteiro, o síndico foi até o apartamento das vítimas e percebeu que a porta estava trancada do lado de fora. Neste momento, ele chamou a polícia. Os agentes levaram os estrangeiros até o Hospital Miguel Couto, na mesma região, onde foram atendidos e liberados em seguida.

As vítimas relataram que as mulheres levaram dois notebooks, relógios, celulares, além de uma quantia em dólar e real.