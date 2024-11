Polícia investiga parentes e amigos de Bruno Henrique por manipulação em jogos

Bruno Henrique , do Flamengo, é alvo da operação Sport-fixing, da Polícia Federal, contra a manipulação do mercado de cartões no campeonato brasileiro da série A, na última terça-feira (5), no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e outra três cidades de Minas Gerais.

Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, entre eles o irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada, a prima do atleta e sete amigos.

Durante as investigações, foi constatado que as casas de apostas apresentaram comportamento atípico em suas plataformas, a partir de novos usuários, para o recebimento de cartão amarelo pelo atleta na partida entre o Flamengo e Santos, em novembro de 2023. Na partida, foi constatado que o jogador recebe o cartão.

Em nota, o Flamengo disse que vai apoiar as autoridades e também o jogador. O clube irá aguardar o resultado das investigações antes de se posicionar. Bruno Henrique preferiu não se pronunciar. Ele treinou normalmente, e seguiu para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (6).